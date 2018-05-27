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Erdoğan'ı uyardı: Bir daha böyle bir laf ederse onu perişan edeceğim

ERDOĞAN'I UYARDI: BİR DAHA BÖYLE BİR LAF EDERSE ONU PERİŞAN EDECEĞİM

İzmir Menderes'te halka seslenen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP cami yıkıyor" ifadelerine "Bir daha böyle bir laf ederse onu perişan edeceğim" yanıtını verdi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Erdoğan'ı Uyardı: Bir Daha Böyle Bir Laf Ederse Onu Perişan Edeceğim(5/10)1

Hükümetin 30 yıl önceki teknolojiye, otomobil koltuğu yapmaya talip olduğunu söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben elektrikli otomobil yapmaya talibim" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde halka seslenen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP cami yıkıyor' ifadelerine "Bir daha böyle bir laf ederse onu perişan edeceğim" yanıtını verdi.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ben size üretim vaat ediyorum. Ben size gelecek vaat ediyorum. Neymiş ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Bakın otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun yazılımını yapan mı güçlüdür?

​İtalya'dan Türkiye'de elbise diktiriyorlar. İtalyanlar markasını çakıyor üstüne biz üç beş kuruş kazanıyoruz, onlar parayı kazanıyor. Bir otomobilden 100 euro para kazanıyoruz. Boşa çalışıyoruz. Çünkü markamız yok.

Türk gençlerini iyi yetiştireceğiz. Alman, İngiliz, Amerikan gençlerinden daha iyi yetiştireceğiz. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz, devlet verecek parasını.

"MAAŞ FARKINI İNDİRECEĞİZ"

Finlandiya'da en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 2 kat fark var Türkiye'de 9 kat. Bu farkı indireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda o zamanki asgari ücreti alacak.

Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL alacaksınız. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak.

Size projemi söyleyim: Bir barışacağız, kucaklaşacağız. CHP'lilerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. İki büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. 3B'yi 3Y ile kuracağız.

"CAMİLER SENİN TAPULU MALIN MI?"

'CHP cami yıktı' dediler. Burası siyaset meydanı. Siyaset meydanında cami konuşulmaz. Erdoğan sana soruyorum: Cami senin tapulu malın mı? Bir daha cami derse perişan edeceğim onu meydanlarda. 24 Haziran'a kadar hastalanmak yasaklanmıştır. Mazaret yok."

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Kaynak: haberinburada



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