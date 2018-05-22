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Erdoğan'dan yer sofrasında iftar!

ERDOĞAN'DAN YER SOFRASINDA İFTAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'da konuk oldukları evde yer sofrasında iftar yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti.

YER SOFRASINDA ORUÇ AÇTILAR

Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.

Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FOTOĞRAFI INSTAGRAM VE TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.

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Kaynak: haberinburada



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