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Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin
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Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: YERLİ PARANIZI DÖVİZLE DEĞİŞMEYİN

Döviz kurundaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarına çağrıda bulunup "Yerli paranızı dövizle değişmeyin!" dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin(7/10)3

Haftalardır hızlı yükselişini sürdüren dolar kuru gün içeresinde üst üste rekorlarla 4,95 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro ise 5,73 lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

MERKEZ FAİZLERİ YÜKSELTTİ

Dolardaki hızlı yükseliş sonrası Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faizleri 13,5'ten 16,5'e yükseltildi.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kuru; 4,60 lira seviyesinin altını gördü.

"YERLİ PARANIZI DÖVİZLE DEĞİŞMEYİN"

Dolardaki son hareketlenmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kurdaki dalgalanma küresel bir sorun. Yerli paranızı dövizle değişmeyin! Millilik budur, vatanseverlik budur" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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