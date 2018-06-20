ERDOĞAN'DAN UBER ÇIKIŞI: ORGANİZASYONUN BAŞINDAKİ BENDEN RANDEVU İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim Özel Radyo Programı"nda UBER'le ilgili yaptığı açıklamada, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim Özel Radyo Programı"nda UBER'le ilgili yaptığı açıklamada, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" dedi.
"UBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ O İŞ BİTTİ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var" ifadelerini kullanmıştı.
"AVRUPA'DA VARMIŞ, BANA NE ORADAN"
Erdoğan, "Bu nereden çıktı. Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok" demişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İlginç Yaratık Elazığ'da İlk Defa Ortaya Çıktı!
- Dolandırıcılar, 'ölüm Büyüsü Var' Dediği Aileden 2 Milyon Lira Aldı
- Fiyatı Yüzde 94 Zamlanan Patatesin Tanesi 1, Kilosu 6 Tl'ye Fırladı
- Muhtar Dert Yandı, Başbakan'ın Verdiği Cevap Toplantıya Damga Vurdu
- Kandil'deki Terörist Başından Hdp'ye Destek Çağrısı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar