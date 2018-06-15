Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Sultangazi'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Afrin'e gitmeyin' dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, 'siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz.' Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BİZ BARIŞ İSTİYORUZ"

Bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz Kürt'tür. Onlar esnaf ziyareti yapıyolar ve Şanlıurfa Milletvelikimizin ağabeyini öldürüyorlar. 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, niye buraya geldiniz' diyorlar. HDP'li olabilirsiniz. Size bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsunuz? Bugün defnedildi. Şu anda Başbakanımız, bakanlarımız orada. Biz barış istiyoruz. Bunlar lafta barış istiyorlar. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insan sayısı, yüzlerce, binlerce. Benim Kürt annelerimi ağlatanlar bunlar değil miydi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala buna devam ediyorlar. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunların hesabını sormaya var mıyız? Bu seçim 81 milyonun huzuru için.

"SİZE DAHA BÜYÜK MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Kudüs meselesinde bile Bay Muharrem bunu kullanmaya kalktı. Sizin Kudüs ile ilgili bir derdiniz yok. 'Afrin'e gitmeyin' dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, 'siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz.' Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimiz de olacak. Bizim İsmail Temel Paşa'ya saldırıyor. Onun masasında alkış tuttu diyor. Bay Muharrem parti toplantısı değil. General orada protokol olarak bulunuyor. Bay Muharrem unutma, ben Anayasa'nın amir hükmü gereğince Başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye'de cumhurbaşkanı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Bay Kemal aday olmadı, koltuğu kaptırmayım dedi. Kazanamayacağım dedi, bunu öne sürdü. Bay Muharrem kazanamazsam bırakırım dedi, göreceğiz. 8 gün kaldı.

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Kaynak: haberinburada