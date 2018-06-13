ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ KIRAATHANE ZİYARETİ! TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a, Türk kahvesi ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, "Eskişehir yerelde bu büyükşehir belediyesini kaldıramaz, çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum, verdiği bir şey yok. Sadece, malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu" dedi.
ERDOĞAN'DAN TİRYAKİZADE KIRAATHANESİ'NE ZİYARET
Erdoğan, ardından tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile bazı bölge milletvekili adayları hazır bulundu.
TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ
Burada yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk kahvesi ikram edildi. Erdoğan, kıraathanedeki kitapları inceledi ve sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
"BÜYÜKŞEHİR BU BEYFENDİNİN AMA MART 2019'DA ALACAĞIZ"
Erdoğan, "Artık Eskişehir, yerelde bu büyükşehir belediyesini kaldıramaz, çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum, verdiği bir şey yok. Sadece, malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşümü oldu. Şu anda zaten yerelde belediye meclisinde ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyfendinin ama şimdi Mart 2019'da artık büyükşehiri de alacağız" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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