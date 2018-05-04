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ERDOĞAN'DAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK SİNYALİ!


Erdoğan'dan Suriyelilere vatandaşlık sinyali!
Tarih : 04 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Suriyelilere Vatandaşlık Sinyali!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi.

"VATANDAŞLIK VERİLEBİLİR"

Erdoğan'ın sorulan bir soruya verdiği cevap ise "Suriyelilere vatandaşlık" sinyali olarak yorumlandı. Erdoğan, Suriyelilerle ilgili "Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Bundan sonraki hedefimiz ne? Kararlılıkla Afrin'de duruyoruz. Önümüzde İdlib var, Tel Rıfat var, Münbiç var. Görüşmeler yapılıyor. Duma'yı falanda bu şekilde halledelim diyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye halkının huzuru bizim için çok önemli. Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir. Vatandaşlığa almadığımız kaçak çalışıyorlar. Bunlar bizim vatandaşımız olursa SSK'lı gibi ekmeğini de buradan kazanmış olur. Kendi kendini geçindirir hale gelir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Suriyelilere  Vatandaşlık  Sinyali    haber

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