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Erdoğan'dan sert '15 temmuz' çıkışı: CHP darbe girişiminin adeta içinde

ERDOĞAN'DAN SERT '15 TEMMUZ' ÇIKIŞI: CHP DARBE GİRİŞİMİNİN ADETA İÇİNDE

"CHP, ana muhalefet darbe girişiminin adeta içinde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal Batmaz ile ilgili belgeyle bunlar köşeye sıkışmış olacaklar" dedi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 01:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Sert '15 Temmuz' Çıkışı: Chp Darbe Girişiminin Adeta İçinde(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, ana muhalefet darbe girişiminin adeta içinde. Bizim o geceden daha önce bir radyo programında darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım, diyen Kılıçdaroğlu. O gece 23.17 Atatürk Havalimanına iniyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle bunlar köşeye sıkışmış olacaklar" dedi.

"O BEYEFENDİ TANKLARLA ANLAŞIP TANKLARIN ARASINDAN BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE GİDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de açıklama yapıyor ve bütün vatandaşları meydanlara ve caddelere davet ediyorum. Bizde Marmaris'ten Enerji Bakanı, kızım, eşim, torunlarım beraberce çıkıyoruz ve son ana kadar Ankara mı, İstanbul mu söylemedik. İstanbul'a geldiğimizde F-16'lar uçuyordu. Halk büyük bir heyecanla bekliyordu. O beyefendi tanklarla anlaşıp tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Orada süreci takip ediyor" açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"BAĞDAT CADDESİNDEN TANKLAR GEÇİYOR VE ALKIŞLANIYOR, ÇOK MANİDAR"

Senin zerre kadar teröre karşı, darbeye karşı bir tavrın olsa, on binler orda dururken, sen niye ayrılıyorsun. Sen de vatandaşların arasına karışsaydın. Darbeye karşı yüreğini ortaya koysaydın, sende yürek yok ki, korkağın teki o. Ben sana özel davetiye mi çıkartacağım. Ben Cumhurbaşkanı olarak herkese çağrı yaptım. Bağdat caddesinden tanklar geçiyor ve alkışlanıyor, bu da çok manidar.

"HEMEN DÖNDÜ VE KATILIYORUM DEDİ"

Valimiz ve 1. Ordu Komutanımız çağırdık ve değerlendirme yaptık. Ben Genelkurmay Vekili atamasını yaptım. Vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Paşa'ya verdik. O da gerekli talimatlarını bildiriyor. Biz ortaya bir zihniyet koyuyoruz. Böyle bir anda irade ister, cesaret ister. Bu irade cesaret yoksa hiçbirini yapamazsınız. Niye kaçıyorsun? 7 Ağustos'ta o büyük organizasyonda davet çıkardı, hemen döndü ve katılıyorum dedi.

"KEMAL BATMAZ'LA İLGİLİ BELGEYLE BUNLAR KÖŞEYE SIKIŞMIŞ OLACAKLAR"

Bu Cuma akşamına kadar katılmayacağını söyledi. Baskılar sonrası son anda katılacağını söyledi. Ben zaten bundan yanaydım ve yürümeyeceğini biliyordum, diyerek terse tepkiler yaptı. Şu anda bile içerideki kişileri savunan kişi. Hani yargıya müdahale etmiyordunuz. Bırakın yargı kararını veriyor versin. Ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanını darbeyle mücadele diye bir derdi yok. Bugün Batmaz'la ilgili belgeler ortaya çıktı. Kemal Batmaz'la ilgili belgeyle bunlar köşeye sıkışmış olacaklar.

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Kaynak: haberinburada



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