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ERDOĞAN'DAN SEÇİME 6 GÜN KALA 'DİJİTAL TÜRKİYE' HAMLESİ!


Erdoğan'dan seçime 6 gün kala 'Dijital Türkiye' hamlesi!
Tarih : 18 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Seçime 6 Gün Kala 'dijital Türkiye' Hamlesi!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı

"VAKİT DİJİTALLEŞME VAKTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi isimli görseli paylaşarak, "Vakit Dijitalleşme Vakti. Vakit Türkiye Vakti!" dedi.

5 yıllık hedeflerin de yer aldığı görselde şu ifadeler yer alıyor:

36 bin öncelikli teknolojilerde ihtisaslaşmış AR-GE personeli

15 adet Gigabit düzeyinde erişim hızına sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi

50 adet Gigabit düzeyinde eriğim hızına sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Bin 1700 adet imalat sanayinde dijital dönüşüme başlayan işletme

10 adet dijital teknoloji eğitimi veren tematik meslek lisesi

75 bin adet imalat sanayinde dijital yetkinlik kazandırılmış nitelikli çalışan

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Kaynak: haberinburada



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