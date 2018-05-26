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Erdoğan'dan Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret

ERDOĞAN'DAN SAHİLDE İFTARI BEKLEYEN VATANDAŞLARA SÜRPRİZ ZİYARET

Erzurum mitinginin ardından uçakla İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret(7/10)3

Erzurum'daki programının ardından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.

İFTARI BEKLEYEN VATANDAŞLARLA KISA SÜRE SOHBET ETTİ

Burada iftarı bekleyenlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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