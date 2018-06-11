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Erdoğan'dan Reis Bizi Kandil'e Götür Sloganlarına Yanıt: 24 Haziran Bir Hallolsun
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Erdoğan'dan Reis Bizi Kandil'e Götür Sloganlarına Yanıt: 24 Haziran Bir Hallolsun

ERDOĞAN'DAN REİS BİZİ KANDİL'E GÖTÜR SLOGANLARINA YANIT: 24 HAZİRAN BİR HALLOLSUN

Niğde mitinginde Kandil'e ve Sincar'a operasyon başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Kandil'e götür" sloganı atan vatandaşlara "24 Haziran bir hallolsun. Önce ben, ardımdan siz" yanıtını verdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Reis Bizi Kandil'e Götür Sloganlarına Yanıt: 24 Haziran Bir Hallolsun(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Kandil ve Sincar'a operasyon başlatıldığını duyuran Erdoğan, 'Reis bizi Kandil'e götür' sloganı atan vatandaşlara da yanıt verdi.

"KANDİL'E OPERASYONLARIMIZI BAŞLATTIK"

Erdoğan, beklenen Kandil operasyonu ile ilgili, "Teröristler nereye saklanırsa saklansın, biz ne Muharrem'e bakarız, ne Kemal'e bakarız. Biz bildiğimize bakarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Bataklığın büyüğünü kurutacağız." ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN BİR HALLOLSUN"

Erdoğan, 'Reis bizi Kandil'e götür' sözlerine, "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" şeklinde yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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