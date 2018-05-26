ERDOĞAN'DAN POLİSLERE MÜJDE: EMEKLİ OLMALARI HALİNDE MAAŞLARI YÜZDE 20 ZAMLI OLACAK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla iftar buluşmasında konuştu.
Erdoğan, "Yüksek Öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz." dedi.
EK GÖSTERGE 3 BİN 600'E ÇIKIYOR
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Polislerimiz emeklilik ek göstergelerinde 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Böylece ülkemiz için fedakarca görev yapan polislerimizi verdikleri emeğin karşılığında emekliliklerinde almalarını sağlıyoruz.
"EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 20 CİVARINDA ARTIŞA GİTMİŞ OLUYORUZ"
Yüksek öğrenim mezunlarında emekli olduklarında alacağı maaşlarda yüzde 20 civarında artışa gitmiş oluyoruz. 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığı zaman net 533 liralık emekli ikramiyelerinde 17 bin liralık bir artış meydana geliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar