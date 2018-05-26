Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla iftar buluşmasında konuştu.

Erdoğan, "Yüksek Öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz." dedi.

EK GÖSTERGE 3 BİN 600'E ÇIKIYOR

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Polislerimiz emeklilik ek göstergelerinde 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Böylece ülkemiz için fedakarca görev yapan polislerimizi verdikleri emeğin karşılığında emekliliklerinde almalarını sağlıyoruz.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 20 CİVARINDA ARTIŞA GİTMİŞ OLUYORUZ"

Yüksek öğrenim mezunlarında emekli olduklarında alacağı maaşlarda yüzde 20 civarında artışa gitmiş oluyoruz. 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığı zaman net 533 liralık emekli ikramiyelerinde 17 bin liralık bir artış meydana geliyor.

Kaynak: haberinburada