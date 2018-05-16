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ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ! SON GÖRÜŞME PAPA İLE


Erdoğan'dan peş peşe Filistin diplomasisi! Son görüşme Papa ile
Tarih : 16 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Peş Peşe Filistin Diplomasisi! Son Görüşme Papa İle(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs olayları ile ilgili yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.

Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de aradı. Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Vladimir Putin ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa ile görüştü.

"ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAKİPÇİSİ OLSUN"

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede, mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

İkili ilişkilere değinen Erdoğan ve Merkel, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

MERKEL'DEN SONRA RUHANİ'Yİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

"İİT ORTAK TUTUM SERGİLEMELİ" VURGUSU

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

SON OLARAK PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPTI

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Filistinli göstericilerin dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

PAPA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

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Kaynak: haberinburada



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