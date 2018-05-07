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Erdoğan'dan onay aldıktan sonra 'Evet' dedi

ERDOĞAN'DAN ONAY ALDIKTAN SONRA 'EVET' DEDİ

Buse Varol ve Alişan dün akşam bir otelde düzenlenen ve şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı törenle evlendi. Alişan, Erdoğan'dan onay alınca "Evet" cevabını verdi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Onay Aldıktan Sonra 'evet' Dedi(6/10)2

Alişan ve Varol'un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

ONAY ALINCA EVET DEDİ

Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

CÜZDANI BUSE VAROL'A VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol'a verdi. Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.

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Kaynak: haberinburada



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