Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap etti. Erdoğan, "100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"AVNİ AKER STADI, MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Trabzon demek biraz da futbol demektir. Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nı kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. İnşallah bu stat gelecekte Trabzon'un şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacaktır. Peki Avni Aker, Akçaabat ne olacak, tabii millet bahçesi olacak. Bu tabii ham hali. Bitmiş hali değil,. Proje üzerinde mimarlardan çalışma istedim, çalışıyorlar. Trabzon'a en yakışanını yapacağız. Çünkü önce benim beğenmem lazım.

"MİLLET KIRAATHANELERİ YAPACAĞIZ"

Bir de millet kıraathanesi. Ama bu anamuhalefet benim kıraathane lafımdan hala bir şey anlamadı. Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça'yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Mesela burası Zeytinburnu'nun. 17 bin kitap var. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya burada öğrencilerimiz çalışıyor. 24 saat. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için 100,200, 300, 400, 600, 800 metrekare illere göre bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Bunların adımlarını atacağız.

"TÜRKİYE BÜYÜMEDE G20 ÜLKELERİ ARASINDA 2."

Türkiye büyümede Hindistan'dan sonra G20 ülkeleri arasında ikinci sırada 7,4 ile. OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Geçen çıkmış Malatya'da çiftçi kardeşim, esnaf kardeşim bu büyümeden sizin cebinize bir şey girdi mi diyor. Ya engelli kardeşlerimize verdiğimiz hizmet nereden gidiyor. Bu okullar, hastaneler nereden yapılıyor. Milli bütçeden yapılıyor.

"OVİT TÜNELİ'Nİ BUGÜN AÇIYORUZ"

20 adet yol projemiz devam ediyor. Bunların tamamı 2 yılda tamamlanacak. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana'yı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Tüneli önümüzdeki sene açıyor, mesafeyi 10 km düşürüyoruz. Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz.

100 BİN ÖĞRENCİYE ÇALIŞMA İMKANI

100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz

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Kaynak: haberinburada