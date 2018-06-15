Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İİlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bedelli askerlik için "Gündemimizde var." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"VEKİLİMİZİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜLER"

"Tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Terörden ayrışarak değil terörün içinde girdik. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Dün de bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz'in abisini terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Kaç kişiyi yaraladılar. Bunlar tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.

"ESNAF ZİYARETİNDE SALDIRDILAR"

Esnaf ziyareti sırasında saldırdılar. 4 tane ölü var 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen olaylar. Demokrasi, barıştan yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala devam ettiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki bu işin peşini bırakmayacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Biz devlet olarak huzuru tesis edeceğiz. Milletimiz bu oyunlara gelmemesi, kardeşliği elden bırakmamasını ben milletimden özellikle rica ediyorum.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK SORUSU

O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE VAR"

Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız Bedelli gündemimizde var."

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Kaynak: haberinburada