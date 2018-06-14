Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's için "24 Haziran'dan sonra biz Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar." dedi.

Kaynak: haberinburada