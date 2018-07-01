29 Mart 2018'deki yerel seçimlerin erkene alınacağı iddiaları gittikçe güçlenirken, MKYK toplantısında Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız' dedi.

"YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ"

Partisinin MKYK toplantısında 'yerel seçim' talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız' ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar verdi ve "Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, kurmaylarını ve teşkilatları "MHP'yi kıracak söz ve davranışlardan uzak durun" diye uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK'sını toplayıp 24 Haziran seçimlerini masaya yatırdı. Seçim İşleri Başkanlığı milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir brifing verdi. AK Parti'nin hangi illerde ne kadar oy kaybettiği veya kazandığı, oyların nereye gittiği, nereden geldiği grafikler ile MKYK üyelerine anlatıldı. MKYK'da 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu konuda çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

YENİ KADROLAR BELİRLENECEK

MKYK'nın bir başka gündem maddesi ise AK Parti'nin olağan büyük kongresi oldu. Erdoğan, önümüzdeki yılın mart ayında yapılacak yerel seçimler için start verdi ve "Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız" dedi. Erdoğan, bu nedenle AK Parti büyük kongresini erkene aldıklarını belirterek "Kongrede kadrolarımızı belirleyip yerel seçim için hızla çalışacağız" ifadesini kullandı.

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Kaynak: haberinburada