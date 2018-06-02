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Erdoğan'dan Milletvekillerine Çağrı: Size Hırsız Diyen İnce'ye Dava Açın
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Erdoğan'dan Milletvekillerine Çağrı: Size Hırsız Diyen İnce'ye Dava Açın

ERDOĞAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: SİZE HIRSIZ DİYEN İNCE'YE DAVA AÇIN

Konya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine "Size hırsız diyen İnce'ye dava açın" çağrısında bulundu.

Tarih : 02 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Milletvekillerine Çağrı: Size Hırsız Diyen İnce'ye Dava Açın(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde vatandaşlara sesleniyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, milletvekillerine çağrıda bulunarak "Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" dedi.

"SEN DE HIRSIZSIN O ZAMAN"

Muharrem İnce için "Sen de hırsızsın o zaman" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın."

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Kaynak: haberinburada



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