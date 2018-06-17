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Erdoğan'dan Mega Endüstri Bölgeleri Müjdesi! 100 Bin Kişiye İş İmkanı
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ERDOĞAN'DAN MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ MÜJDESİ! 100 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI


Erdoğan'dan mega endüstri bölgeleri müjdesi! 100 bin kişiye iş imkanı
Tarih : 17 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Mega Endüstri Bölgeleri Müjdesi! 100 Bin Kişiye İş İmkanı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye'nin 5 bölgesine mega endüstri bölgeleri kurulacağını belirterek "100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit üretim vakti. Vakit Türkiye vakti" paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren bir görsel de yer aldı.

"SIÇRAMA YAPTIRACAK BİR SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALTYAPISI OLUŞTURUYORUZ"

"Sanayide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, "Mega endüstri bölgeleri ile Türkiye'ye sıçrama yaptıracak bir sanayi ve teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. Bunun için gerekli yasal çalışmaları tamamladık." bilgilerine yer verildi.

5 BÖLGEYE MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KURULACAK

Ayrıca, görselde, Türkiye haritası üzerinde, kurulacak "Trabzon Yatırım Adası", "Karasu Münferit Yatırım Yeri", "Filyoz Endüstri Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas" mega endüstri bölgeleri gösterildi. Haritada Ege Bölgesi'nde de mega endüstri merkezi kurulacağı bilgisi yer aldı.

"140 MİLYAR YATIRIM, 100 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI"

Görselde, "Mega endüstri bölgeleri Kuruyoruz. İlk aşamada faaliyete geçirilecek mega endüstri bölgeleri ile 45 milyar lira yatırım, 35 bin kişiye iş imkanı. Yeni kurulacak mega endüstri bölgeleri ile 140 milyar lira yatırım, 100 bin kişiye iş imkanı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: haberinburada



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