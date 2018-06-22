Cumhurbaşkan Erdoğan Sarıyer mitinginde Kürt seçmenlere seslendi. HDP'nin arkasında PKK'nın olduğuna dikkat çeken Erdoğan "Bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz" dedi.

"5 YIL DAHA DEVAM TALİMATI VERİN"

Erdoğan, AK Parti Sarıyer mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı'nın güçlü liderlik, tecrübe, inanç ve güçlü Meclis gerektirdiğini söyledi.

Şu anda 16 yıllık tecrübeyle ve 4 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile milletin karşısında olduğunu dile getiren Erdoğan, "Diyorum ki pazar günü bu kardeşinize, bu evladınıza 5 yıl daha tekrar 'devam' talimatını, icazeti verin. Biz de ülkemizi uçurmaya devam edelim." diye konuştu.

"MUHALEFETİN DEVLET TECRÜBESİ YOK"

Muhalefetin hiçbirinde devlet tecrübesi, devlet deneyimi olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz şimdi dükkanınız olsa, bu dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değiller. Böyle bir riske girilebilir mi? Ne diyor genel başkan? 'Gel bakalım Muharrem.' Bu şekilde yaklaşılan bir insana bu ülke teslim edilir mi? Aynı genel başkan ne diyecek pazardan sonra? 'Git bakalım Muharrem.' Niye? O da çünkü neticeyi görüyor. Ama ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Bu inançla, bu güvenle Allah'ın izniyle pazardan sonra durmak yok diyeceğiz."

"İSTANBUL' A İKİ ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ"

Şehir hastaneleri projesine değinen Erdoğan, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasına iki şehir hastanesi yaptıklarını hatırlattı.

Avrupa Yakası'nda İkitelli'ye yaptıkları hastanenin 3 bin 300 yataklı dev bir hastane olacağını, bu hastanelerin havalimanlarına da yakın olduğunu belirten Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı da Millet Bahçesi yapacaklarını söyledi.

Bunun dışında her ilçeye o ilçenin koşullarına göre millet bahçeleri yapacaklarını anlatan Erdoğan, ayrıca ilçelere Millet Kıraathaneleri yapacaklarını ifade etti.

"ÖĞREN BAY MUHARREM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cağaloğlu'ndaki eski meşhur kütüphanenin, millet kıraathanesi haline geldiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenciler gelecek çayını, kahvesini içecek, simidini yiyecek. Ücret yok. Adam keke kafayı taktı. Ben kek diyorum, o keklik diyor. Bu hale geldi. Çünkü dürüstlük yok bunlarda. Ama bu milletin kendi medeniyetinde, kendi kültüründe bir kitap okuma kültürü var. Biz istiyoruz ki gençliğimizi o gayrimeşru yollardan kurtaralım, gençliğimizi kitaba, okumaya sevk edelim. Onun için bu kıraathaneleri artıralım. Ama bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musunuz? İskambil, okey oynanan yerler vardı ya bunlar onu anlıyor. Kıraat okumak demektir, hane ev. Yani okuma evi demektir, bunu öğren Bay Muharrem. Bay Kemal, bunları öğrenin. Yani Türkçeniz kıtsa, Osmanlıcanız kıtsa, Arapçanız kıtsa ne yapayım. Ama öğrenecekler."

"BENİM MİLLETİMİN VİCDANI YOL VERMEZ"

Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aday olur olmaz HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini anlatarak, Demirtaş'ın terör örgütüyle beraber hareket ettiğini söyledi. Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken o değil miydi? 53 Kürt kardeşimi öldüren onlar değil miydi? ya senin ne işin var bu adamı ziyarette? Eğer türbe ziyareti yapacaksan git başka bir yere yap, ne işin var orada." ifadelerini kullandı.

Diğer Cumhurbaşkanı adaylarının da "Bir Cumhurbaşkanı adayının cezaevinde ne işi var?" açıklaması yaptığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna bir defa bu şekilde Yüksek Seçim Kurulu bir yol vermişse buna benim milletimin vicdanı yol vermez. Niye? 53 Kürt kardeşimi maalesef öldüren veya öldürmeye neden olan böyle bir kişi, bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz ve şu anda adımları attılar."

"HDP'NİN ARKASINDA PKK'NIN OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçenlerde Şanlıurfa Suruç'ta bir PKK'lının, AK Parti milletvekilinin ağabeyini öldürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Mardin'deydim, Nusaybin İlçe Teşkilatı şimdi Kandil'den tehdit ediyorlar. Diyorlar, 'Çekileceksiniz, çalışmayacaksınız, aksi takdirde sizler akıbetinizi şimdiden belirleyin.' PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum, HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz ve CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz? Bunlara nasıl destek veriyorsunuz. Onun için pazar günü çok farklı bir noktadayız."

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Kaynak: haberinburada