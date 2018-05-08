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ERDOĞAN'DAN 'KUR'AN DEĞİŞMELİ' DİYEN FRANSIZLARA TOKAT GİBİ CEVAP


Erdoğan'dan 'Kur'an değişmeli' diyen Fransızlara tokat gibi cevap
Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Erdoğan'dan 'kur'an Değişmeli' Diyen Fransızlara Tokat Gibi Cevap(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 siyasetçi ve sanatçının Kur'an ile ilgili "Değişmeli" bildirisine sert çıktı.

GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kur'an değişmeli" bildirisi yayınlayan 300 Fransız'a sert yanıt verdi.

"SİZİN AŞAĞILIK OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Erdoğan "Kur'andan haberdar olmadıkları belli de acaba kendi kitapları İncil' okudular mı? Biz sizin kutsal kitaplarınıza saldırmayacağız, sizi alaşağı edeceğiz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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