ERDOĞAN'DAN KUDÜS İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda görüştü.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılan görüşmelerde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
ORTAK BİR TUTUM SERGİLENSİN
Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine değinen liderler, İİT üyesi ülkelerin olaylar karşısında kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini de vurguladı.
TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI
Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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