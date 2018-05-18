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ERDOĞAN'DAN KUDÜS DİPLOMASİSİ! ABD'Yİ BM'YE ŞİKAYET ETTİ


Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! ABD'yi BM'ye şikayet etti
Tarih : 18 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Kudüs Diplomasisi! Abd'yi Bm'ye Şikayet Etti(5/10)1

BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e sert tepki gösterilmeli , ABD BM kararlarına aykırı davranıyor uluslararası barışı tehlikeye atıyor." diye konuştu.

İSRAİL VE SURİYE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede İsrail ve Suriye konularının ele alındı. Erdoğan, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak niteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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