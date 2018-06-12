Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL ile ilgili "24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir" açıklaması yaptı.

OHAL'İN NE ZAMAN KALKACAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TGRT Haber'de "Seçim Özel" programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'in ne zaman kaldırılacağına dair açıklamalarda bulundu.

"NEŞTER VURABİLİRİZ, ARA VEREBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: OHAL'in getirilmesinin sebebi terör odaklıydı. Bunun birinci hedefinde FETÖ, PKK vb. terör örgütleri vardı. Biz terörle mücadeleyi rahatlattık. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir.

Kaynak: haberinburada