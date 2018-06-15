ERDOĞAN'DAN İSTANBULLULARA BİLİM MERKEZİ MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaşımında, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Tersanesi'nde Bilim Merkezi kurulacağını kaydetti.
"YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ ALACAK, BİLİME KATKI SAĞLAYACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.
100 MİLYONLUK BÜTÇE İLE HAYATA GEÇİRİLECEK
Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.
İÇERİSİNDE BİRÇOK ATÖLYEYİ BARINDIRACAK
Erdoğan, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktararak, şu detayları paylaştı:
"Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitim programları, atölye ve bilim gösterileri."
Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik", "Yapay Zeka", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması öngörülüyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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