Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Oldu
10 Kişiyi Öldüren Okul Katliamcısı Saplantılı Aşık Çıktı
Irak'tan Kahreden Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu!
Obama Çifti Netflix İle Anlaşma İmzaladı!
Stajyer Öğretmen Öğrencisiyle Beraber Oldu, Personele Yakalandı
Akşener'den Dikkat Çeken Vaat: Araçları Satıp, 8 Milyarı Dağıtacak!
Chp'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili
Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi: Haklarımızdan Taviz Vermeyeceğiz
Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesinde Dikkat Çeken Hata!
Erdoğan'a Suikast İhbarına İnce'den Tartışılacak Yorum!
İtalya'da Cengiz Ünder'e Büyük Ödül!
Liste Dışı Kalan Metiner Ve Tayyar'dan İlk Yorum!
Kıbrıs, Akkuyu Nükleer Santralin İptal Edilmesi İçin Çağrı Yaptı!
Hatay'da Askeri Araç Şarampole Uçtu: 11 Askerimiz Yaralandı
Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi
Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı
Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi
Chp'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi
İşte İyi Parti'nin Milletvekili Adayları!

Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs tepkisi: Haklarımızdan taviz vermeyeceğiz

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E KUDÜS TEPKİSİ: HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız" dedi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi: Haklarımızdan Taviz Vermeyeceğiz(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de büyükelçilere verilen iftar yemeğinin ardından konuştu. "Kudüs üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KRİZLERİ ÇÖZMENİN YOLU DİPLOMASİDEN GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Hiç kimse tam anlamda kendini güvende hissedemiyor. Dünyadaki krizleri çözmenin yolu diplomasiden geçiyor. Ancak son dönemde bu erozyona uğratılıyor. Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek trajediye dönüşüyor. Irkçı göçmen karşıtı, İslam düşmanı aşırı sağcı akımların siyaset üzerindeki taleplerin ateşin üzerine benzin döküyor.

"15 BİN NÜKLEER BAŞLIK BULUNDURANLAR DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR"

Akkuyu nükleer santrali'nin ilk rektörü 2023 senesinde hizmete alacağız. Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmelidir. Ellerinde 15 bin nükleer başlık bulunduranlar dünyayı tehdit etmektedir. Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır.

"ABD YÖNETİMİ İSRAİL'İN KATLİAMLARINA ORTAK OLMUŞTU"

ABD yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyerek 14 Mayıs'ta Kudüs'te attığı adım, Filistin'de insanların şehit olmasına ve yaralanmasına neden olmuştur. ABD yönetimi İsrail'in katliamlarına ortak olmuştur. Amerika'nın eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır. Kudüs üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz.

"ULUSLARARASI ÇİFTE STANDART UYGULANMAKTADIR"

DEAŞ karşı yükselen sesler PKK/PYD ve FETÖ terörüne karşı gelince suspus oluyor. PKK, YPG, FETÖ ile kararlılıkla mücadele yürütüyoruz. Ancak uluslararası alanda çifte standart uygulanmaktadır. Teröriste terörist demeyi bilmek, sonrada onunla mücadele etmek şarttır.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇİYORUZ"

24 Haziran erken seçimleriyle kriz ve kaos üreten mevcut yapıyı terkederek milli iradenin üstünlüğünü ortaya çıkaracak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. 16 yıldır kurucu değerlerimizden asla sapmadık.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  İsrail  E  Kudüs  Tepkisi  Haklarımızdan  Taviz  Vermeyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER