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Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın

ERDOĞAN'DAN İNGİLİZ İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI: TÜRKİYE'DEN KONUT ALIN

Türk- İngiliz Tatlı Dil Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz iş adamlarına seslenerek "Dostlarımızın Türkiye'de konut sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Bu dostluğumuzu pekiştirecektir" dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın(6/10)2

Türk- İngiliz Tatlı Dil Formu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm, önemli bir işbirliği alanımız. Bir süre durgunluk yaşandı, bu sene yine hareketlendi. Konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok, ama yeterli değil. Bu dostluğumuzu da pekiştirecektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

"TİCARET HACMİMİZ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HEDEF KOYDUK"

Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın genişlemesi ilişkilerimizi yakınlaştıran bir başka husus. Ticaret her dönemde ilişkilerimizi yakınlaştıran lokomotif olmuştur. Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. May, geçen yıl ziyarette bulunduğunda 20 milyar dolar hedef koyduk. Uzmanlarımız düzenli aralıklarla bir araya geliyorlar. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimiz ile Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz. Türkiye genç, dinamik, yetişmiş, güçlü alt yapımız ile ülkemizi daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz.

İNGİLİZ İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI

5'inci nesil uçak üretme hedefimizde çıtayı çok yukarı çıkarmış bulunuyoruz. Türkiye'nin operasyonel imkanları ile Birleşik Krallık'ın ekonomik imkanları bir araya gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım.

"İNGİLİZ DOSTLARIMIZIN TÜRKİYE'DEN KONUT ALMASINI İSTİYORUZ"

Turizm, önemli bir işbirliği alanımız. Bir süre durgunluk yaşandı, bu sene yine hareketlendi. Konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok, ama yeterli değil. Bu dostluğumuzu da pekiştirecektir. Türkiye olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine önem veriyoruz.

Terörizmin her türlüsü ile ortak mücadele edilmesini istiyoruz. Ülkemizin yanı başında tüm dünyayı etkileyen çok büyük bir sınama yaşanıyor. Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kaynağında mücadele konusunda biz kararlıyız. Dünyada en fazla yardıma eli açık 3 ülke, 1)ABD, 2- Türkiye, 3- İngiltere. Ama milli gelire bakılınca 1 numara Türkiye, 2 numara İngiltere, 3 numara ABD. Biz eli açık ülkeleriz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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