Mersin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Biz, Türkiye'yi büyüteceğiz, zengileştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız diyoruz, onlar ise 'Yıkacağız, satacağız, işten atacağız, apolet sökeceğiz diyor" dedi.

Erdoğan'ın Mersin mitinginde yaptığı konuşmanın satırbaşları:

"YAPTIĞIMIZ YATIRIMI BAY KEMAL VE BAY MUHARREM ANLAR MI?"

Tüm renkleri ve zenginlikleri ile Mersin halkı esenle yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakarız demektir. İnşallah 24 Haziran'daki seçimler bu güzel iklimi daha iyi hale getirecektir. Mersin'in tercihini istikrardan yana kullanacağına. Mersin 24 Haziran'da güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?"

Biz 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyaseti ile kaldırdık. Mersin'e yaptığımız yatırımı Bay Kemal, Bay Muharrem anlar mı? Önümüzdeki 3 yıl içinde bin kişilik bir yurt daha açıyoruz. Tarsus Üniversitesi'ni açıyoruz, biz yaparız, onlar yıkar, öyle diyorlar. Tevfik Sırrı Gün Stadyumu'nu Millet Bahçesi yapıyoruz, biz yapamayacağımızı vaat etmeyiz.

"BAY KEMAL BU SENİN SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BENZEMEZ"

Sağlıkta 13'ü hastane olmak üzere 35 sağlık tesisi yaptırdık. 15 ayda yeni yaptığımız şehir hastanesinden 3,5 milyon kişi hizmet aldı. Bay Kemal bu senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez. Bunların hayatları hep böyle, SSK'ya genel müdür olacaksın hep şikayette bulacaksın.

Ana muhalefetin adayı ve diğer adaylar şehir hastanelerine karşıymış hatta ellerine fırsat geçerlerse kapatacaklarmış. Onlar yıkım ekibi olarak gözlerini okullarımıza, hastanelerimize dikmiş durumdalar. Bir zamanlar 1.ve 2.köprüleri satacağız dediler rahmetli Özal televizyon programında neyi satıyorsunuz dedi ? Ben de aynısını diyorum. Meydanlarda açık açık tüm yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. Onlara bu fırsatı verecek misiniz?

"BAY MUHARREM YAP-İŞLET-DEVRET NEDİR BİLMİYOR AMA SEÇİMDEN SONRA ÖĞRENECEK"

600 yataklı Tarsus Devlet Hastesi'nin temelini attık. TOKİ kanalıyla 3719 konutu bitirdik. Mersin'de yatırım bedeli 8 kattrilyon 315 trilyon lira olan 19 yol projesinin yapımı devam ediyor. Maliyeti 1,5 kattrilyon lirayı aşan Silifke-Mut yolunun yapım çalışması sürüyor. Bay Muharrem yap-işlet-devret nedir bilmiyor ama seçimden sonra öğrenecek.

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, seyahat süresini düşürdük. Mersin-Silifke arasını hızlı tren hattına bağlamayı planlıyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının altyapı çalışmaları sürüyor. 3 Organize sanayi bölgesine 6 yeni OSB daha ekliyoruz, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Turizmde 4 kattrilyonluk yatırımAntalyalya Belek'in benzeri bir turizm bölgesini Mersin'e kazandırıyoruz. Mersin'de projelerle birlikte işsizlik problemi neredeyse kalmayacak. Arıtma tesisinin ihalesini bu yıl yapacağız. Mersin'e 6 baraj ve 9 gölet tesis ettik. Mersin'de 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

"MUHALEFET YATIRIMLARI DURDURMA VAADİYLE KARŞINIZA ÇIKIYOR"

Mersinli çiftçilere 1,5 kattrilyon liralık tarımsal destek verdik. Biz hizmet üstüne hizmet koymanın sözünü veriyoruz, muhalefet ise yatırımları durdurma vaadiyle karşınıza çıkıyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümü bugün. Seçimden sonra neler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ekim ayında 53 Kürt kardeşimizi sokağa çıkıp öldürdüler. Onları sokağa çağıran adam cumhurbaşkanı adayı oldu. Bunu kim ziyaret ediyor, ince ince Muharrem İnce. Bunun adı demokrasi demek değildir Bay İnce, bunun adı teröre destek olmaktır.

"SİZ DEĞİL MİSİNİZ ANKARA'DAN İSTANBUL'A TERÖRİSTLERLE YÜRÜYEN?"

Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle beraber yürüyen. Gelin 24 Haziran'da bunlara sandıktan gereken dersi verin. Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Kimler kimler birlikte bakın, bunlara gereken dersi verin. CHP'nin açıklamalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler. Kimlerin ağızlarından salyalar akıtarak ülkemizi tehdit ettiğini hatırlıyorsunuz değil mi? 24 Haziran seçimlerinde sandıklarda öyle bir gayret gösterelim ki işimizi ikinci tura bırakmayalım.

"SEN NEYİN APOLETİNİ SÖKÜYORSUN HADDİNİ BİL"

Türkiye yeni bir seçimin arifesinde ve birileri aynı oyunun peşinde, yenilen pehlivan misali bir türlü yenilmeye doymadılar. Sürekli yaptıkları gibi bugün de ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi sıkıştırmak istiyorlar. Tek dertleri Türkiye'yi eski günlere döndürmek olan bu adaylar sizce Türkiye'yi kalkındırabilir mi? Biz Türkiye'yi güçlendireceğiz diyoruz onlar ise apolet sökeceğiz diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be haddini bil haddini. Afrin'deki komutanımızın apoletini sökecekmiş. O siyasi parti toplantısı değil, kendine gel kendine. Ama bundan bihaber. Neyin ne olacağını bilmiyor, işte aramızdaki fark bu. Biz 131 üniversite açmışız bunların niyeti hepsini kapatmak.

Biz 817 bin konut yaptık, bunlara kalsa milletin mevcut evini bile yıkacaklar. Yerli otomobile de karşıymış ne gerek var, BMW'ye gitip gezmişsin ama anlamamışsın. Siz bunlara bırakın cumhurbaşkanlığını, bir işinizi emanet eder misiniz?

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Kaynak: haberinburada