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ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: KIRAATHANEDEKİ KEKLERE TAKMIŞLAR, ASIL KEK BUNLAR


Erdoğan'dan İnce'ye: Kıraathanedeki keklere takmışlar, asıl kek bunlar
Tarih : 12 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Erdoğan'dan İnce'ye: Kıraathanedeki Keklere Takmışlar, Asıl Kek Bunlar(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde millet kıraathanelerini eleştiren Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Erdoğan, "Keklere takmışlar. Asıl kek bunlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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