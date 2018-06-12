ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: KIRAATHANEDEKİ KEKLERE TAKMIŞLAR, ASIL KEK BUNLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde millet kıraathanelerini eleştiren Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Erdoğan, "Keklere takmışlar. Asıl kek bunlar" dedi.
Kaynak: haberinburada
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