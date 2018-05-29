Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Muharrem İnce'nin "Erdoğan parti kurmak için Gülen'den izin aldı!" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi.

Erdoğan, İnce'ye "İspatlayamazsa namerttir. İspatlayamazsa çekip gitsin!" dedi.

Kaynak: haberinburada