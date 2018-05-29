ERDOĞAN'DAN İNCE'YE BİR TEPKİ DAHA: İSPATLAYAMAZSA ÇEKİLSİN!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.
Muharrem İnce'nin "Erdoğan parti kurmak için Gülen'den izin aldı!" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi.
Erdoğan, İnce'ye "İspatlayamazsa namerttir. İspatlayamazsa çekip gitsin!" dedi.
Kaynak: haberinburada
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