ERDOĞAN'DAN İNCE'NİN TEKLİFİNE SERT CEVAP: BİZ SENİ MUHATAP ALIR MIYIZ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin program davetine sert çıktı. Erdoğan, İnce'ye ''biz seni muhatap alır mıyız?'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin program davetine sert çıktı. Erdoğan, İnce'ye "biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.
"BİZ SENİ MUHATTAP ALIR MIYIZ?"
Erdoğan katıldığı canlı yayında program çağrısına da cevap verdi. Erdoğan şunları söyledi.
"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"
"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ İMAM HATİPLERİN KAPISINDAN ÇEVRİLDİ"
"Biz, bu ülkede yıllar yılı beyaz-zenci ayrımında beyaz Türk muamelesi görmedik, zenci Türk muamelesi gördük. Neyiyle? İnancımızla fikrimizle düşüncemizle. Bizim çocuklarımız imam hatiplerin kapısından çevrildi Bay Muharrem, senin çocukların çevrildi mi?"
MUHARREM İNCE'NİN ÖĞRETMENLERİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIP, MÜFETTİŞLERİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI
"Kalkıp da, patronu olduğu bir dersanede öğretmenlerin sigortasını ödemediği için bir sıkıntı yaşanmışsa, bir defa bu halktan da o öğretmenlerden de özür dilemesi lazım."
BAY KEMAL - BAY MUHARREM ÇEKİŞMESİ
"Bay Kemal biliyor ki, Bay Muharrem seçilemeyecek. Ve koltuk noktasında bir kişiyi ekarte etmiş olacak.
Bay Muharrem de biliyor ki, seçilemesem de 'ben bunun başına illa bela olacağım' diyor. Yani CHP içerisinde bu çekişme devam edecek. Bunların derdi seçim değil, koltuk davası. "Bu koltuğu kim kapar" gayreti içerisinde yürütüyorlar süreci."
"MÜNBİÇ YÜZDE 95 ORANINDA ARAPLARINDIR"
"Münbiç, YGP/PYD'nin değildir. Münbiç yüzde 95 Araplarındır. Bu süreç Obama döneminde başladı. Obama'nın burada çok büyük haksızlıkları var. Yüz yüze de konuştuk. Ve bana söz verdi. "Burada ne YPG, ne PYD kalmayacak" dedi. Ama sözünde durmadı. Trump'la da konuştuk."
"GÖRÜŞMELERİN BAŞARILI OLMASINDA POMPEO'NUN GAYRETLERİ VAR"
"Bunların Fırat'ın doğusuna yönelmesi ve buranın gerçek sahipleri olan Arapların geri gelmesi önemli. Münbiç yol haritasındaki başarıda (Dışişleri Bakanı) Pompeo'nın gayretleri oldu."
"MÜNBİÇ'TEKİ YPG'LİLER ORADAN ÇIKARILACAK"
"Şimdi PYD/YPG Münbiç'ten çıkarılacak ve oranın gerçek sahipleri gelecek ve yerleşecekler."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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