Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin, "Parti kurarken Gülen'den izin alındı" iddiasına 'Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş" diyerek sert tepki gösterdi.

"ÖZÜR DİLEYECEKSİN ARKADAŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"NE YAPACAKSIN ŞİMDİ? HADİ BAKALIM"

Erdoğan, "Yalan üstüne yalan. Tuttu en sonunda filanca yazdığı kitabında, Nasuhi ile alakalı... Ne dedi Nasuhi (Güngör)? 'Benimki somut bir ifade değil soyut bir ifadedir, dolayısıyla bunun tutarlılığı yoktur.' dedi. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada