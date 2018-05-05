Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP'nin adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk kez konuştu: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kayseri mitinginde konuştu. Burada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile iligili ilk kez konuşan Erdoğan "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?" dedi.



"MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.























Kaynak: haberinburada



