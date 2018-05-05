'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!

erdoğan'dan ince'nin adaylığına ilk yorum geldi

ERDOĞAN'DAN İNCE'NİN ADAYLIĞINA İLK YORUM GELDİ

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP'nin adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk kez konuştu: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?"

Tarih : 05 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Erdoğan'dan İnce'nin Adaylığına İlk Yorum Geldi(8/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kayseri mitinginde konuştu. Burada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile iligili ilk kez konuşan Erdoğan "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?" dedi.



"MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Erdoğan  Dan  İnce  Nin  Adaylığına  İlk  Yorum  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER