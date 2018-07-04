Ysk Başkanı Saat Verdi! Kesin Seçim Sonuçları Bugün Açıklanıyor
Aıds'li Kadının Doğumunda Parmağına İğne Batan Asistandan İyi Haber
Erdoğan'dan İdam İsteyen Vatandaşa Tek Cümlelik Yanıt
Terörist Başının Oğlu Çatışmada Öldürüldü
Çaresizce Çocuğundan Gelecek Haberi Bekliyor!
Sabaha Karşı Virajda Gelen Ölüm!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Tek Cümlelik Cevap!
Sürpriz Gelişme! Kritik İsim Ayaklarıyla Gelip Teslim Oldu
Mahalle Baskısı Pes Ettirdi, Genç Başhekim Havlu Attı!
Yeni Khk Yayımlandı! Artık Sistem Tamamen Değişiyor
Kritik Zirve Öncesi Rus Ve Abd'li Bakanlar Telefonla Görüştü
Arsene Wenger'den Dikkat Çeken Wilshere Ve Fenerbahçe Yorumu
Dünya Kupasında Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Gülbin Tosun'dan Canlı Yayında Çok Konuşulacak Gaf!
Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı
Ünal Karaman, Burak Yılmaz Ve Onur Kıvrak 3 Temmuz'u Andı
Chp'nin 'seçim Sonuç Sistemi' Faturası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Meteoroloji Uyardı! Kavurucu Sıcaklar Geliyor
Eylül Cinayetinde Önemli Gelişme: Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı
İngiltere Penaltılarla Güldü, İsveç'in Rakibi Oldu!

Erdoğan'dan idam isteyen vatandaşa tek cümlelik yanıt

ERDOĞAN'DAN İDAM İSTEYEN VATANDAŞA TEK CÜMLELİK YANIT

Sarıyer'de kendisine el sallayanları görünce makam aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan birinin idam çağrısına "Anayasa kararı gerekiyor" karşılığını verdi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 09:50
Puan Ver : Erdoğan'dan İdam İsteyen Vatandaşa Tek Cümlelik Yanıt(10/10)6

Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Hacıosman'da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı.

"İDAM CEZASI İÇİN ANAYASA KARARI GEREKİYOR"

Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi. "Yavaş, yavaş" yanıtını veren Erdoğan, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor" diye konuştu.

"ALLAH SİZİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN"

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, "Allah sizi düşmanlardan korusun" sözlerine de "Amin" diyerek karşılık verdi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  İdam  İsteyen  Vatandaşa  Tek  Cümlelik  Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER