ERDOĞAN'DAN İDAM İSTEYEN VATANDAŞA TEK CÜMLELİK YANIT
Sarıyer'de kendisine el sallayanları görünce makam aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan birinin idam çağrısına "Anayasa kararı gerekiyor" karşılığını verdi.
Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Hacıosman'da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı.
"İDAM CEZASI İÇİN ANAYASA KARARI GEREKİYOR"
Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi. "Yavaş, yavaş" yanıtını veren Erdoğan, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor" diye konuştu.
"ALLAH SİZİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN"
Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, "Allah sizi düşmanlardan korusun" sözlerine de "Amin" diyerek karşılık verdi.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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