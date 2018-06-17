Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı mitinginde hayvanseverlere iyi haber geldi. Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracaklarını söyledi.

"5119 SAYILI YASAYI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ"

Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Şimdi düzenlemelerle ister ev ister sokak hayvanları için 5119 sayılı yasayı yeniden ele alacağız. Sapanca'da operatör bugün tutuklandı.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK NELER GETİRİYOR?

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler şöyle:

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

PARA CEZALARI ARTIRILACAK

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere de 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

Taslakta yer alan suçların sahipli hayvanlara karşı işlenmesinde soruşturma, hayvan sahibinin başvurusuyla başlatılacak. Sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvurusuyla yapılacak.

Hayvanların bakımı, beslenmesi, tedavisi ve korunması gibi yükümlülüklere, belirlenen yasaklara uymayanlara verilecek idari para cezaları da artırılacak.

Hayvanlara yönelik fiiller, Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde yer alan "Mala zarar verme" başlığı altındaki düzenlemelerin kapsamından çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle "mal" kapsamından çıkarılacak hayvanlar "can" olarak görülecek.

İlgili kurumlardan gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından taslak, Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Kaynak: haberinburada