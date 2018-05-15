Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze katliamı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisiyle ilgili haddi aşan sözlerine Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla cevap verdi.

"KİMSE BİZE AHLAK VAAZI VERMESİN"

Gazze katliamı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddi aşan ifadelerde bulunmuştu.

İşte Netanyahu'nun Erdoğan hakkında söyledikleri:

Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.

"İNSANLIK DERSİ İSTİYORSAN 10 EMRİ OKU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter'dan şu cümlelerle Netanyahu'ya cevap verdi:

Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku

Kaynak: haberinburada