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Erdoğan'dan gurbetçilere çağrı: Vatandaşlık alın!

ERDOĞAN'DAN GURBETÇİLERE ÇAĞRI: VATANDAŞLIK ALIN!

Bosna Hersek'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere seslenip "Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın." dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Gurbetçilere Çağrı: Vatandaşlık Alın!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Gurbetçilere seslenen Erdoğan, "Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. "Almam" demeyin, alın. Veriyorlarsa alın." dedi.

"MUTLAKA VATANDAŞLIK ALIN"

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. "Almam" demeyin, alın. Veriyorlarsa alın. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler de zaten bir sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması olan ülkeler için mavi kart başta olmak üzere, Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik.

"İYİ TÜRKÇE BİLMEYEN DİĞER DİLLERİ İYİ KONUŞAMAZ"

Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin en iyi eğitimini almasını çalışın. İyi Türkçe bilmeyen, iyi Almanca İngilizce, diğer dilleri de iyi şekilde öğrenemez, konuşamaz. Tabi bu arada Boşnakçayı bir kenara koyamayız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Gurbetçilere  Çağrı  Vatandaşlık  Alın    haber

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