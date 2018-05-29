Ali Koç, Aykut Kocaman Bilmecesine Son Noktayı Koydu
Emlakçıyı Öldüren Katilden Kan Donduran İfade: Selamımı Almadı
Tunceli'de Sıcak Dakikalar! Gri Listedeki Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Son Dakika! Abd: Türkiye İle Menbiç Konusunda Anlaşma Yok!
Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
Seçim Standı Kaçak Diyerek Kaldırmak İsteyen Zabıtalar İle İyi Partililer Birbirine Girdi
Trabzonspor, Ünal Karaman'ı Kap'a Bildirdi
Erdoğan'dan Fetih Programı'nda 15 Temmuz Destekçilerine Sert Sözler!
Demirtaş, Canlı Yayına Katılacak Mı? Hdp'li Vekil Son Noktayı Koydu
Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Tofaş, Anadolu Efes'i 89-82 Yendi Ve Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın Tek Hatasını Canlı Yayında Açıkladı
Aziz Yıldırım: Başkan Seçilirsem 4-5 Transfer Yapacağız
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Masadaki Son Anketi Açıkladı: Bu İş Bitti Diyemeyiz
Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm Diyen Gomis Sözünü Tuttu
İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız

ERDOĞAN'DAN FETİH PROGRAMI'NDA 15 TEMMUZ DESTEKÇİLERİNE SERT SÖZLER!


Erdoğan'dan Fetih Programı'nda 15 Temmuz destekçilerine sert sözler!
Tarih : 29 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Fetih Programı'nda 15 Temmuz Destekçilerine Sert Sözler!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda konuştu.

"15 TEMMUZ GECESİ TANKLARI ALKIŞLAYANLARI UNUTMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o kadar üzüntü vericidir. 15 Temmuz gecesi, tankları alkışlayanları unutmadık. Bayrağımızı görmeye tehammül edmeynleri, pasaportundan utananları unutmadık. Türkiye'de terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar saldıranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir." şeklinde konuştu.

"İSLAMİ RADİKALİZM KAVRAMIYLA GEÇİNENLER FATİH'İN MİRASINA SAHİP ÇIKAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır."

"CUMHURİYETİ KURDUĞUNU İDDİA EDEN PARTİ ATATÜRK'E İHANET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar."

"İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN"

3. havalimanı projesine değinen Erdoğan "Olmaz diyorlardı oldu, İstanbul'un o günden bu güne su sıkıntısı yok. Bu iş aşk işidir. Şuna karşıyım buna karşıyım; siz hayat boyu neye karşı olmadınız ki. Bir söylemi var Sabiha Gökçen'e karşı. Neden karşı? Sabiha Gökçen bizden önce yapıldı, doğru oraya biz geldiğimizde uçak inmiyordu. Biz geldikten sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi. Eyyy Kılıçdaroğlu, bu iş öyle durup dururken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Sabiha Gökçen de yetmedi, Atatürk Havalimanı da yetmedi. Şimdi 3. havalimanını yapıyoruz. Şuandaki Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de Osmanlı'da olduğu gibi millet caddesi haline getiriyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Fetih  Programı  Nda  15  Temmuz  Destekçilerine  Sert  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER