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Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMAYA İLK YORUM: GERÇEKLERLE UYUMLU DEĞİL!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde yaşanan yükselmeyle ilgili, "Kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile uyumlu değil." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programıın ardında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI: DÖVİZ ALMAYIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanma küresel bir sorun. Yerli paranızı dövizle değişmeyin! Millilik budur, vatanseverlik budur" ifadelerini kullandı.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR SIKINTI YOK"

Gelişmelerin Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. 15 Temmuz darbe girişimindeni sınır ötesi harekatlara kadar her konuda yalnız bırakılan Türkiye benzer bir durumla karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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