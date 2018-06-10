Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği iftar programında konuştu. Erdoğan, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde" dedi.

"O MANŞETLERİ ATANLAR MİLLET İRADESİNİN NE OLDUĞUNUN BİLMİYORLARDI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Muhtarlarımızı demokrasi piramidinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız, mahalleleri ile ilgili taleplerini buraya bildiriyor.

Her ne kadar hakkımda "Artık muhtar dahi olamaz" diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Türkiye Cumhurbaşkanı da olduk. O başlıkları atanlar milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi öğrendiler.

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Kaynak: haberinburada