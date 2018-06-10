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Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Biz 1 numarayız, Amerika gerimizde

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: BİZ 1 NUMARAYIZ, AMERİKA GERİMİZDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: Biz 1 Numarayız, Amerika Gerimizde(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği iftar programında konuştu. Erdoğan, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde" dedi.

"O MANŞETLERİ ATANLAR MİLLET İRADESİNİN NE OLDUĞUNUN BİLMİYORLARDI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Muhtarlarımızı demokrasi piramidinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız, mahalleleri ile ilgili taleplerini buraya bildiriyor.

Her ne kadar hakkımda "Artık muhtar dahi olamaz" diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Türkiye Cumhurbaşkanı da olduk. O başlıkları atanlar milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi öğrendiler.

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Kaynak: haberinburada



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