İstanbul İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak. Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim manifestosunu İstanbul'da açıkladı. Erdoğan, "İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak. Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"EKONOMİYE DESTEK VERENİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Türkiye, 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha emina dımlarla yürüyecek. Ekonomik kalkınma da taş üstüne taş koyan, başımızın üstünde olacak. Ekonomik büyümede katkısı olan kim varsa bizi yanında bulacak. Dünyadaki korumacı ekonomi politikasına rağmen Türkiye'nin dışa açık ticaret yapısı sürecek.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLARAK DÜNYA SAHNESİNDE YERİNİ ALACAK"

Şimdi burada milletimle ahidleşiyorum. Ahdim olsun ki, Türkiye yeni dönemde muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesinde yerini alacak. Enerjide dışa bağımlılık azalacak. Yerli otomobil ve savunma sanayisindeki çalışmalarımız hızla sürecek. İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak. Cari açık düşecek. Dış saldırılara, finansal saldırılara güçlü hale geleceğiz. Kanal İstanbul gibi projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki havalimanımız 29 Ekim'de hayata geçecek. Ülkemiz hedeflerine uygun bir yere çıkarılacak.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN GEÇİMİ KOLAYLAŞTIRILACAK"

Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak. Vergi yükü adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak. Daha icraatçı hale gelinecek. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak' Bunları birlikte başaracağız. Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz.

EMEKLİYE BİN LİRA İKRAMİYE

Vatandaşlarımızın kamu borçlarına yapılandırma getirdik. Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik, 12 milyon emeklimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye vererek şükranımızı ilettik. Ülkemizdeki imara aykırı yapılara hukuki çözüm getirdik. Kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşmanın önündeki engelleri kaldırdık.

"HEDEFİMİZ YÜZDE YÜZ YERLİ SİLAH"

İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki gençlerimize destek olarak Bağ-Kur primlerini üstlendik. Milletimizin her kesiminin derdine deva olmaya gayret gösterdik. Aziz milletim, dış politikaya gelince orada da, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanıyor. Dış politikamızın temel ilkeleri, milli güvenlik, milli çıkar, ve vicdan olacak. Kazan-kazan ilkesini benimsediysek, yapıcı bir politikayı ortaya çıkaracağız. Lider ülke Türkiye vizyonumuz devam edecek. Savunma sanayisinde yerli silahlar üretildikçe, dışa bağımlılık azalacak. Savunma sanayimizi geliştireceğiz. Hedefimiz her alanda yüzde yüz yerli silahlara sahip olmaktır.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada