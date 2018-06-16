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Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa
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Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa

ERDOĞAN'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ: SİYASİ HAYATIMDA İKİ KERE TACİZE UĞRADIM, BİRİ SURUÇ DİĞERİ HOPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili canlı yayında "Siyasi hayatımda iki kere tacize uğradım, biri Suruç diğeri Hopa" dedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili "Siyasi hayatımda iki defa tacize uğradım, biri Suruç diğeri Hopa" dedi.

"PKK'NIN ARTIK ALIŞILMIŞ YAKLAŞIMI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yaklaşım PKK'nın artık alışılmış yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmedemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"SANDIKTA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VER"

Erdoğan, "Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver" diye konuştu.

"MİLLETİM GEREKLİ CEVABI VERECEK"

Erdoğan, "Terörle mücadeleyi hakkıyla dört dörtlük yapacaksak bu kişilere, örgütlere karşı milletim gerekli dersi gerekli cevabı verecek" açıklaması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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