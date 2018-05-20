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Erdoğan'dan Bosna Hersek'e Çıkarma! Hedef 1 Milyar Dolarlık Ticaret
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Erdoğan'dan Bosna Hersek'e çıkarma! Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

ERDOĞAN'DAN BOSNA HERSEK'E ÇIKARMA! HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Bosna Hersek ile Türkiye arasında ticaret hacminin çok hızlı ilerlemeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında kısa vadeli ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Bosna Hersek'e Çıkarma! Hedef 1 Milyar Dolarlık Ticaret(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki ülke arasında kısa vadeli ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"8 BİN TON ET GÖNDERİMİNİ AZ BULUYORUM"

Ülkemizin Bosna'nın refahı dışında hiçbir gizli gündemi yoktur. Özellikle ekonomi alanında ki 8 bin ton et gönderilmesi konusunu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu ciddi manada Bosna'da ciddi bir istihdam da doğuracaktır. Canlı hayvan nedir Karkas nedir bunları bilirim. Bu konudaki ortak çalışmalarımızla Bosna Hersek ciddi bir sıçrama kaydedecektir.

"3 MİLYON EURO ÜZERİ BİR YATIRIM YAPILACAK"

Belgrad-Saraybosna'ya yapılacak olan yolların özelliği çok çok farklı. Burada kolay bir altyapı yok. Gerek tüneller, gerek tünellerin dışında köprüler, burası bizim Karadeniz'i andırıyor ancak Karadeniz bile bu kadar zor değil. Ancak bittiği zaman tüm Balkanlar bu işten çok mutlu olacak. 3 milyar avronun üzerinde bir yatırım yapılacak. Buraya girecek olan müteahhitlerin de bir katkısı olacak. Burada bu yatırım altyapı yatırımı olarak gerçekleşsin ve bu bölgenin barış iksiri olsun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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