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ERDOĞAN'DAN BEKLENEN BEDELLİ ASKERLİK MÜJDESİ GELDİ!


Erdoğan'dan beklenen bedelli askerlik müjdesi geldi!
Tarih : 02 Haziran 2018, 08:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Beklenen Bedelli Askerlik Müjdesi Geldi!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

"UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız." diye cevap verdi.

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Kaynak: haberinburada



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