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ERDOĞAN'DAN ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE: 20 BİN DAHA ALACAĞIZ


Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde: 20 bin daha alacağız
Tarih : 21 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Atama Bekleyen Öğretmenlere Müjde: 20 Bin Daha Alacağız(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo Programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YA NEREYE ALIYORSUN

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüz binlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar." dedi.

"20 BİN DAHA ÖĞRETMEN ALACAĞIZ" MÜJDESİ VERDİ

Erdoğan, "Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız." açıklaması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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