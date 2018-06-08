ERDOĞAN'DAN ASKERLERE KADEME VE DERECE MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Tugay Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında buluştu. Erdoğan, iftarın ardından askerlere yaptığı konuşmada, astsubaylara kademe müjdesi verdi.
EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ASTSUBAYLARIN KADEMESİ YÜKSELTİLECEK
Erdoğan, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve başlayan astsubayların kademelerini, eğitim sürelerini de ilave ederek artıracaklarını söyledi. Böylece eğitimin ardından dokuzuncu derecenin birinci kademesinden başlıyan astsubaylar, dokuzuncu derecenin 2. kademesinden başlayacak.
ERDOĞAN'DAN 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU ASTSUBAYLARA MÜJDE
Erdoğan bir müjde de 4 yıllık fakülte mezunu astsubaylara verdi. Cumhurbaşkanı, bu konumdaki astsubayların, 8'inci derecenin birinci kademesine çıkacağını açıkladı.
KADEME ARTIŞINDAN MUVAZZAF VE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DA YARARLANABİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak derece ve kademe artışından, göreve yeni başlayacak olan astsubayların yanı sıra, mevcut muvazzaf astsubaylar ile emekli astsubayların da yararlanacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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