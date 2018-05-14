ERDOĞAN'DAN ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ: ROLÜNÜ KAYBETTİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsaril Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak olan ABD'ye "İhtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yarın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili yazılı basın açıklaması yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yayınlanan Erdoğan'ın açıklamasında, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
"ABD ARABULUCU ROLÜNÜ KAYBETMİŞTİR"
Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
ABD, Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukukun en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini göstermiştir.
ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.
"TARİH AFFETMEYECEK"
ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasadışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail Hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir.
"TÜRKİYE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAK"
Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye Filistin Devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında duracak, haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır.
İSRAİL YÖNETİMİNE İTİDAL ÇAĞRISI
Yarın (14 Mayıs 2018) Filistin topraklarında yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyet azami düzeyde gösterilmelidir.
Kaynak: haberinburada
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