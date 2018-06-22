ERDOĞAN'DAN ABD SENATOSUNA F-35 TEPKİSİ: 800 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatosunun F-35'lerle ilgili kararına "800 milyon dolar ödemişiz, uluslararası bir ahlak var, uluslararası bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump'tan döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"KENDİ UÇAĞIMIZI ÜRETİR HALE GELECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD Senatosu'nun F-35 kararı) Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz" açıklaması var.
"AMERİKA'NIN TÜRKİYE'YE KARŞI BİR YANLIŞA TEVESSÜL ETMESİ AMERİKA'NIN KAYBINADIR"
Erdoğan, "(ABD Senatosu'nun F-35 kararı) Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır" dedi.
ABD SENATOSUNUN KARARI
ABD Senatosu F-35'lerin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etti. Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarının Türkiye'yi ilgilendiren bölümünde F-35 savaş uçaklarının Donald Trump yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediği ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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