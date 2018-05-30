Türkiye Bastırdı! Nato, Pyd'yi Terör Örgütü Olarak Kabul Etti
Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem
Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
İnce, Delil Olarak Gösterdi, Nasuhi Güngör, Kitabını Yalanladı!
Salah İçin Olay Sözler: Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı
Yaprak Dökümü Sürüyor! Ünlü Ekran Yüzü Serdar Cebe'nin Görevine Son Verildi
Öldürüldü Denilen Gazeteci Canlı Yayında Ortaya Çıktı!
Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Görüntülendi!
Kritik Mgk Sona Erdi, Ana Gündem Maddesi: Seçim!
5 Yıl Önce Kurdukları Mobil Oyun Şirketini 250 Milyon Dolara Sattılar
Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor
Fıfa, Suudi Arabistanlı Hakem Al-Mirdasi'yi Dünya Kupasından Çıkardı
İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik
Beşiktaş'ta Anderson Talisca Defteri Tamamen Kapandı
Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı
İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!

Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!

ERDOĞAN'DAN 24 HAZİRAN VAADİ: GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÜMET!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili "Güçlü meclis, güçlü hükümet vaat ediyoruz." dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar töreni sonrasında konuştu. "Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz." diyen Erdoğan, "Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye vaat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK KONUDA DERSİMİZE ÇALIŞIYORUZ!"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeni yönetim sistemimiz tüm unsurlarıyla 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek.

Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek.

Bakanlıkların sayısından benzer kurumların birleşmesi gibi pek çok konuda dersimize çalışıyoruz.

"MECLİS ÇOĞUNLUĞU OLMAZSA HÜKÜMET YÜRÜYEMEZ!"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz.

Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir.

Yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışması daha kolay olacak.

Yeni yönetim sistemi ile ile düzeydeki güçler ayrılığına yaklaşacağımıza inanıyorum.

"GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ TÜRKİYE VAAT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz.

"HEDEFİMİZ 2 KAT DAHA BÜYÜMEKTEDİR"

Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz.

Devlet yönetmek bir ekip işidir, hepimize büyük görevler düşüyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  24  Haziran  Vaadi  Güçlü  Meclis  Güçlü  Hükümet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER